Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında (Meteoroloji kuraklık haritasını yayımladı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritası yayımlandı. Eskişehir’in büyük bölümünün 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında olması dikkat çekti.

Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında (Meteoroloji kuraklık haritasını yayımladı)

, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı.

Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada ’in kuraklık durumu dikkat çekti.

Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında (Meteoroloji kuraklık haritasını yayımladı) - 1

SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir.

Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında (Meteoroloji kuraklık haritasını yayımladı) - 2

HAFİF KURAKLIKTAN ÇOK ŞİDDETLİ KURAKLIĞA DÖNDÜ

Eskişehir, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise “Çok şiddetli kuraklık” tehlikesi altında değerlendirildi.

Yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün “Olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında olduğu belirlendi. İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.

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