Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında (Meteoroloji kuraklık haritasını yayımladı)

Yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün “Olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında olduğu belirlendi. İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.