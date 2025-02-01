Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Şubat 2025

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. Yarın için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 3 Şubat 2025 Pazartesi Eskişehir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 12°. 4 Şubat 2025 Salı Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 2°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°.