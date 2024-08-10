Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 13 Ağustos 2024 Salı Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
30/
19
Yarın
32/
19
Pazartesi
31/
16
Salı
34/
17
Çarşamba
33/
17
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