Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 12 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.