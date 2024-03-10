Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 12 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.
Bugün
11/
-1
Yarın
18/
0
Salı
20/
3
Çarşamba
14/
5
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