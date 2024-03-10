Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 12 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

-1

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

0

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

3

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

5

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