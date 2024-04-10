Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 12 Nisan 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

6

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

5

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

7

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

6

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

8

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