Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. Yarın için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 14 Mayıs 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

16

/

11

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

15

/

6

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

5

Salı

Bulutlu
Bulutlu

16

/

6

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

16

/

3

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