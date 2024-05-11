Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. Yarın için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 14 Mayıs 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.