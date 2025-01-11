Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 9°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 13 Ocak 2025 Pazartesi Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 14 Ocak 2025 Salı Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

9

/

0

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

4

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

5

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

5

/

1

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