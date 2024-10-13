Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 17 Ekim 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Ekim 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

9

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

6

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

6

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

4

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

2

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