Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 17 Ekim 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Ekim 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
22/
9
Yarın
24/
6
Çarşamba
19/
6
Perşembe
15/
4
Cuma
17/
2
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Eskişehir Hava Durumu