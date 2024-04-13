Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 16 Nisan 2024 Salı Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
22/
8
Yarın
23/
7
Pazartesi
26/
8
Salı
29/
10
Çarşamba
30/
18
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