Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 17 Aralık 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 6°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°.