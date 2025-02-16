Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 18 Şubat 2025 Salı Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

11

/

1

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

1

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

3

/

2

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-1

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