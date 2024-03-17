Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 19 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 21 Mart 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.
Bugün
15/
2
Yarın
14/
1
Salı
15/
1
Çarşamba
6/
3
Perşembe
8/
-1
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