Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 19 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 21 Mart 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.