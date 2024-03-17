imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 19 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 21 Mart 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

1

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

1

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

3

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

8

/

-1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...