Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 20 Ağustos 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

16

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

17

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

18

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

20

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

19

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