Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°. 20 Şubat 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. 22 Şubat 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.
Bugün
6/
2
Yarın
7/
-2
Salı
9/
-2
Çarşamba
7/
-1
Perşembe
10/
-1
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