Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 21 Mayıs 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.
Bugün
26/
11
Yarın
26/
13
Salı
28/
12
Çarşamba
31/
15
Perşembe
28/
14
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