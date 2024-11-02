Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 5 Kasım 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

3

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

15

/

3

Pazartesi

Sisli
Sisli

13

/

0

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

-2

Çarşamba

Sisli
Sisli

12

/

0

Öne Çıkan Video

İsmailağa Camisi önünde silah sesleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...