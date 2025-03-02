Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 4 Mart 2025 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 5 Mart 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.