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Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 4 Mart 2025 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 5 Mart 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Sisli
Sisli

14

/

-1

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

3

Salı

Sisli
Sisli

9

/

0

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

-2

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