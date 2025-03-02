Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025
Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 4 Mart 2025 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 5 Mart 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.
Bugün
14/
-1
Yarın
6/
3
Salı
9/
0
Çarşamba
10/
-2
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