Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 4 Şubat 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

6

/

-1

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-3

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

10

/

-1

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

2

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