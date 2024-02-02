Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 4 Şubat 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.