Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 4 Şubat 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.
Bugün
7/
-2
Yarın
6/
-1
Pazar
7/
-3
Pazartesi
10/
-1
Salı
14/
2
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