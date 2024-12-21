Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Aralık 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. 23 Aralık 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 24 Aralık 2024 Salı Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°.