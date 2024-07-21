Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. 26 Temmuz 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

20

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

21

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

21

Perşembe

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

32

/

21

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

20

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