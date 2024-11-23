Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.