Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. Yarın için Eskişehir hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 3°. 25 Şubat 2025 Salı Eskişehir hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 8°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°.