Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

2

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

2

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

19

/

4

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

5

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

1

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