Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 31°. Yarın için Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 27 Ağustos 2024 Salı Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.
Bugün
31/
16
Yarın
30/
16
Salı
30/
16
Çarşamba
29/
17
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Eskişehir Hava Durumu