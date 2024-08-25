Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 31°. Yarın için Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 27 Ağustos 2024 Salı Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.