Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 23°. Yarın için Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 28 Mayıs 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

23

/

9

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

10

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

6

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

10

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