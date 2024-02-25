Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Şubat 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 29 Şubat 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 17°.