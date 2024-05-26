Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 31 Mayıs 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
20/
10
Yarın
21/
7
Çarşamba
25/
10
Perşembe
26/
11
Cuma
28/
14
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