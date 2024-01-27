Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. Yarın için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

3

/

-2

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

1

/

-1

Pazartesi

Kar Yağışı
Kar Yağışı

0

/

-4

Salı

Bulutlu
Bulutlu

2

/

-3

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

3

/

-3

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