Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. Yarın için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°.