Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°.
Bugün
1/
-1
Yarın
0/
-4
Salı
2/
-3
Çarşamba
3/
-3
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Eskişehir Hava Durumu