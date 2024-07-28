Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 30 Temmuz 2024 Salı Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
32/
17
Yarın
33/
18
Salı
29/
16
Çarşamba
29/
19
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