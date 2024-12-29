Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 31 Aralık 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8°.