Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 31 Aralık 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

3

/

1

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

0

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

0

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

8

/

-1

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...