Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 32°. Yarın için Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 1 Ekim 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 3 Ekim 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.