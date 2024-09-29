Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 32°. Yarın için Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 1 Ekim 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 3 Ekim 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.

Bugün

Sisli
Sisli

32

/

16

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

17

/

13

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

10

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

6

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

7

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