Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 6 Ağustos 2024 Salı Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

17

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

18

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

17

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

16

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