Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Kasım 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
13/
0
Yarın
14/
-1
Cuma
16/
1
Cumartesi
15/
1
Pazar
16/
1
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Eskişehir Hava Durumu