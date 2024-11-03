Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Kasım 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Sisli
Sisli

13

/

0

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

-1

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

1

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

1

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

16

/

1

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