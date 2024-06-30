Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 2 Temmuz 2024 Salı Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.