Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 9 Ağustos 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.