Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 7 Ocak 2025 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

1

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

6

/

1

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

6

/

0

Salı

Sisli
Sisli

12

/

2

Çarşamba

Sisli
Sisli

14

/

1

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