Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 15°.