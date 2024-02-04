Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 15°.
Bugün
7/
-3
Yarın
9/
0
Salı
11/
4
Çarşamba
15/
1
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