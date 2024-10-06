Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 8 Ekim 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

12

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

9

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

9

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