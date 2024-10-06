Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 8 Ekim 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
28/
11
Yarın
25/
12
Salı
23/
9
Çarşamba
26/
9
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Eskişehir Hava Durumu