Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 9 Temmuz 2024 Salı Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

30

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

16

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

17

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

35

/

19

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

34

/

18

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