Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 10 Aralık 2024 Salı Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.