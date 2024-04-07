Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 9 Nisan 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.
Bugün
16/
5
Yarın
19/
3
Salı
19/
5
Çarşamba
22/
4
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