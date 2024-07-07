Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 9 Temmuz 2024 Salı Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°.
Bugün
33/
17
Yarın
35/
17
Salı
35/
18
Çarşamba
35/
18
Perşembe
35/
18
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