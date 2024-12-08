Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 13 Aralık 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 5°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 4°. 15 Aralık 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°.