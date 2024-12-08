Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 13 Aralık 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 5°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 4°. 15 Aralık 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

7

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

3

Cuma

Sisli
Sisli

5

/

1

Cumartesi

Sisli
Sisli

4

/

-2

Pazar

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

-1

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