Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 10 Eylül 2024 Salı Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
28/
16
Yarın
30/
15
Salı
32/
17
Çarşamba
31/
17
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