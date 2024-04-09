Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Nisan 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 11 Nisan 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 12 Nisan 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
21/
5
Yarın
22/
6
Perşembe
22/
5
Cuma
20/
7
Cumartesi
23/
6
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