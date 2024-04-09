Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Nisan 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 11 Nisan 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 12 Nisan 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.