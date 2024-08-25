Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 'Sarı' uyarı koduyla yayınlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Eskişehir çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Buna bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği değerlendirilirken, meteoroloji dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Saat 16.00'da başlayan meteorolojik hadisenin 18.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

