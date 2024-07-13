Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü KPSS sınavı trafik tedbirleri kapsamında duyuru paylaştı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü 14 Temmuz 2024 günü saat 10.15'te ve 14.45'te yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) trafik tedbirleri kapsamında duyuru yayımladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü KPSS sınavı trafik tedbirleri kapsamında duyuru paylaştı

14 Temmuz 2024 günü saat 10.15'te ve 14.45'te İl merkezinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı () Tedbirleri kapsamında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Osmangazi Üniversitesi (Karacaşehir Yolu Girişleri Açık Olacak), Anadolu Üniversitesi (Cuma Kapısı Girişleri Açık Olacak) ve Teknik Üniversitesi (Sakintepe Yolu Girişleri Açık Olacak) Nizamiye girişlerinde, ayrıca il merkezinde bulunan ana arterlerde trafik ekipleri tarafından görev ifa edilerek edilecek. Yoğunluk durumuna göre trafik akışı ile trafik ışıklarına bağımsız kalarak müdahale edileceğinden, araç sürücülerinin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Görevli trafik ekipleri tarafından üniversite girişleri ve ana arterlerde trafik akışına müdahale edilecek olsa da; sınava katılacak adayların toplu taşıma araçlarını kullanarak gelmeleri ve üniversite içerilerinde oluşacak trafik yoğunluğunu da değerlendirerek sınav saatinden en az 1-1.5 saat önce sınav yapılacak binalarda hazır olacak şekilde yolculuk planlaması yapmaları herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için uygun olacaktır.”

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