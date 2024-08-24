Eskişehir merkezli narkotik operasyonu: 100 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 100 kişi tutuklandı.

Eskişehir merkezli narkotik operasyonu: 100 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde “NARKOÇELİK-34” operasyonu düzenlendi.

KARŞILIĞI KRİPTO PARA

Operasyonlarda internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı. 

100 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 100 ’ünün tutuklandığını duyurdu. 

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