Eskişehir merkezli narkotik operasyonu: 100 kişi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde “NARKOÇELİK-34” operasyonu düzenlendi.

UYUŞTURUCU KARŞILIĞI KRİPTO PARA



Operasyonlarda internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı.

100 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 100 ’ünün tutuklandığını duyurdu.