Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Gözaltılar var

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürüyor.

Bu sabah saatlerinde CHP 'li Eskişehir Tepebaşı Belelediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı ekipler arama başlattı.

Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin incelemesinin devam ederken 20’ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi.

BELEDİYELERE OPERASYON

Rüşvet yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Çok sayıda CHP'li belediye başkanı ise “rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar ile cezaevinde bulunuyor.

Son olarak Çanakkale'nin Germencik Belediyesi'nde ihale soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı.